Палій: Тимошенко здала більше українських інтересів, ніж Янукович

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО блокує виконання Брюссельської декларації щодо модернізації української газотранспортної системи.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив політолог, кандидат політичних наук Олександр ПАЛІЙ. (Український уряд, Єврокомісія, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк і Світовий банк 23 березня в Брюсселі підписали Спільну декларацію з модернізації газотранспортної системи України - УНІАН).

“З того часу уряд ТИМОШЕНКО повністю заблокував виконання всіх пунктів цієї угоди, він нічого не робить на розвиток цієї Брюссельської декларації, і я думаю, що відсутність просування цієї Брюссельської декларації з боку України є однією з умов співпраці ТИМОШЕНКО і ПУТІНА”, - сказав О.ПАЛІЙ.

Він наголосив, що розірвати контракти між НАК ”Нафтогаз України” та “Газпромом” від 19 січня 2009 року буде дуже складно через те, що Україна є транзитною державою. В цих угодах прописаний механізм вирішення спірних питань в Стокгольмському арбітражному суді. На Україну буде тиск як з російського боку, так і з боку Європи в разі конфліктних ситуацій, зазначив експерт. Але цю угоду, за словами О.ПАЛІЯ, можна скорегувати.

“Україні було б доцільно максимально використати потенціал цієї декларації, тобто організувати рух в цьому напрямку енергетичної співпраці з Європейським Союзом, можливо, підключити навіть інших партнерів до цієї сфери”, - сказав О.ПАЛІЙ.

За його словами, Україні в цій ситуації достатньо важко на рівних просто взяти і припинити виконання цієї угоди. “Тому я думаю, що нам треба розвивати інші угоди, довести їх виконання до такої межі, що Росія буде уже готова на перегляд газових домовленостей, і спокійно переглянути з Росією ці домовленості”, - наголосив політолог.

Крім того, на його переконання, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО “здала більше українських інтересів”, ніж лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

“Якщо говорити про сьогодні, то ТИМОШЕНКО здала більше українських інтересів, ніж ЯНУКОВИЧ, як це не дивно... Саме тому вона зараз отримала публічну підтримку з боку російського прем’єр-міністра”, - наголосив експерт.