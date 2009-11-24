Формування бюджету перетворилося на конкурс виборних обіцянок

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вважає, що більшість пропозицій, поданих фракціями до проекту бюджету-2010, є змаганням передвиборчих обіцянок кандидатів у Президенти.

Про це повідомили УНІАН в прес-службі М.ТОМЕНКА.

За словами віце-спікера, аналіз пропозицій, поданих народними депутатами до першого читання, свідчить, що бюджетні пропозиції перетворилися на змагання передвиборчих обіцянок кандидатів у Президенти. Він зауважив, що за даними Міністерства фінансів України, до Комітету з питань бюджету надійшло пропозицій народних депутатів на загальну суму збільшення видатків більш як на 260 млрд. грн., що майже дорівнює обсягу загального фонду зведеного бюджету проекту 2010 року (303, 4 млрд. грн.).

М.ТОМЕНКО також повідомив, що в рейтингу передвиборчого бюджетного популізму перші три місця посіли фракція КПУ, яка запропонувала збільшити видатки майже на 230 млрд. грн.; фракція Партії регіонів - збільшення видатків більш ніж на 31 млрд. грн. при збільшенні доходів лише на 236 млн. грн. та народні депутати групи «За Україну» фракції НУ-НС, які запропонували збільшення видатків більш ніж на 5 млрд. та зменшення доходів на 12,5 млрд. грн.

Віце-спікер наголосив, що «якщо і надалі збережеться такий підхід у формуванні бюджету, то важко уявити собі, що в країні до кінця року з’явиться основний фінансовий документ».