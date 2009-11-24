Політики не виконують свої програми, бо самі їх не читають
Коментар політологів
Політичні лідери не виконують свої передвиборчі програми, тому що самі їх не читають.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив керівник Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО на прес-конференції у Києві.
“Політичні лідери не виконують свої обіцянки, які містяться у передвиборчих програмах, тому що самі їх не читають”, - зазначив політолог.
“За них це пишуть штабні спічрайтери. І добре, щоб політики хоча б переглянули ці тексти. У кращому випадку вони знають свої головні передвиборчі гасла, свої меседжи до виборців”, - пояснив В.ФЕСЕНКО.
На його переконання, політики, основні кандидати у президенти, зокрема, ставляться до програмних засад як до формального, процедурного моменту у виборчому процесі.
“Сьогодні відбувається повний регрес цих програм. Не лише тому, що до них немає уваги. Практично усі кандидати у президенти не намагаються щиро донести ключові засади своїх програм до виборців. Вони доносять лише свій певний “образ” і декілька слоганів”, - сказав В.ФЕСЕНКО.
Він також наголосив, що політики роздають дуже багато порожніх обіцянок. “Суспільству на них необхідно звертати увагу, щоб нам потім не було соромно за наших кандидатів на пост Президента”, - резюмував В.ФЕСЕНКО.
У свою чергу, керівник GMT-group, політолог Анатолій ЛУЦЕНКО зазначив, що, за даними соціологічних досліджень, лише до 3% виборців читають чи хоча би переглядають програми учасників виборчого процесу, зокрема кандидатів у президенти. “Так само важко знайти “живого” політолога, який, відповідно до своєї професійної діяльності, читає програми усіх кандидатів чи політичних партій”, - вважає експерт.
За його словами, на сьогодні політики практикують спрощений варіант ведення агітації. “Для виборців формуються “меседж-бокси”, які реалізуються через рекламно-агітаційні матеріали”, - пояснив А.ЛУЦЕНКО.
Водночас голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО запропонував внести зміни до виборчого законодавства, якими передбачити, що обов’язковою умовою реєстрації кандидатів у президенти має бути надання ними звіту про виконання обіцянок, даних перед минулими виборами.
“Це було б дієвіше”, - сказав він і погодився з В.ФЕСЕНКОМ, що зараз програми дій кандидатів у президенти є формальністю. “У нас деякі програми з минулих виборів вже не можна знайти навіть на сайтах кандидатів чи їх політичних сил”, - констатував експерт.