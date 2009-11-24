Рубан вважає, що Ющенко робить правильні акценти у подоланні кризи

Член політради «Нашої України», голова Інституту стратегічних досліджень Юрій Рубан переконаний, що передвиборча програма кандидата в Президенти Віктора Ющенка - це шлях до виходу з економічної кризи.

«Україна зараз стоїть перед вибором – чи реалізувати якийсь свій план подолання кризи, чи пливти за течією», - говорить Рубан.

На його думку, у програмі чітко встановлений основний пріоритет у подоланні кризи – це збереження робочих місць. У документі вперше говориться про те, що пріоритетом у подоланні кризи може бути не порятунок окремих секторів економіки, а соціальний аспект.

«Збереження робочих місць, споживчого попиту всередині країни - в руслі цих важливих норм лежать реальні дії Президента. Зокрема, підписання ним закону про підвищення соцстандартів», - зауважив експерт.

Рубан відзначає, що ключове питання програми - це збереження певного рівня соціальних стандартів для найменш забезпечених громадян України.

До того ж, як відзначив нашоукраїнець, в програмі пропонується цілий пакет змін до податкового законодавства, серед яких найважливішими є відмова від практики введення додаткових податкових зборів та від стягнень податків наперед.

«У програмі пропонується приведення системи оподаткування доданої вартості до європейського рівня. У нас буде чітка різниця між ПДВ та податком з продаж», - зауважив політик.

Ще одним важливим моментом у програмі є те, що Віктор Ющенко пропонує відмовитися від неконтрольованого нарощування зовнішнього боргу, бо сьогоднішню ситуацію, коли витрати на обслуговування боргу перевищують видатки на охорону здоров’я і освіту разом взяті, експерт вважає неприпустимою.

«Ці всі підходи, які закладені в програмі, їх реалізація допоможе вирішити бюджетні проблеми, з якими зіткнулася Україна зараз», - підкреслив Юрій Рубан.