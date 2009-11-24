Тимошенко складає лист про вакцинацію населення

Уряд завтра на засіданні має намір прийняти лист про наміри для отримання від Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) пандемічної вакцини як гуманітарної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час зустрічі із заступником регіонального директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Натою МЕНАБДЕ.

«Завтра на засіданні уряду ми приймемо лист-звернення про підтримку рішення для початку вакцинації проти пандемії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також звернулася до представників ВООЗ взяти участь в підготовці тексту листа про наміри. «Я дуже прошу участі вашої команди в підготовці листа про наміри, щоб в ньому були правильно викладено всі позиції, які будуть достатніми, щоб Україна одержала таку підтримку ВООЗ з надання вакцин», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що уряд України має намір додатково купити пандемічну вакцину за бюджетні кошти для того, щоб забезпечити доступність до імунізації кожному громадянинові України.

При цьому глава уряду зазначила, що вакцинація в Україні здійснюватиметься тільки на добровільній основі одночасно з інформаційною кампанією про необхідність профілактики грипу та інших інфекційних захворювань.

Ю.ТИМОШЕНКО також закликала представників ВООЗ надати Україні перелік пандемічних вакцин, які пройшли ретельну процедуру реєстрації Всесвітньої організації охорони здоров`я, на основі якої уряд має намір ініціювати законодавче спрощення системи реєстрації таких вакцин в Україні.

Як повідомляв УНІАН, заступник регіонального директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ната МЕНАБДЕ сьогодні під час зустрічі в Києві з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО пояснила сенс "листа про наміри", який ВООЗ вимагає від України, перш ніж вона буде включена в графік розподілу вакцин: «Лист про наміри відображає наміри уряду почати вакцинацію і в той же час означає, що країна бере на себе відповідальність не мати претензій до виробників у випадку, якщо щось станеться».