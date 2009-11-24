Експерт: погіршення ситуації в Україні вигідне опонентам Тимошенко

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що, заявляючи про майбутні, «жорстокіші», другу і третю хвилі грипу і ГРВІ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО в той же час позбавляє уряд можливості ефективно боротися із захворюваністю серед населення.

Про це йдеться в коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

«Ветування закону про виділення грошей на боротьбу з епідемією грипу з боку ЮЩЕНКА виглядає, як спроба позбавити прем`єр-міністра ТИМОШЕНКО засобів та інструментарію перед вже спрогнозованими повторними спалахами захворювання. Навесні, коли прийде друга і третя хвилі грипу, Україна знову виявиться до них не готовою і буде змушена вирішувати проблему з протидії поширення епідемії в екстреному порядку. Зрозуміло, вся провина за ситуацію буде покладена на уряд і особисто на ТИМОШЕНКО», - заявив В.БАЛА.

При цьому він підкреслив, що не можна змішувати політичну боротьбу і майбутні президентські вибори з безпекою громадян у період епідемії.

Політолог переконаний, що нинішньому главі держави, як і іншим опонентам кандидата в президенти Ю.ТИМОШЕНКО, вигідно погіршення економічної і соціальної ситуації в Україні, оскільки це ставиться в провину саме прем`єру, незважаючи на економічну кризу, що переживається економіками більшості країн світу.

«Пуста критика на тлі повної бездіяльності або навіть протидії – це цинізм з боку політичних критиканів», - заявив В.БАЛА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада, під час зустрічі з експертами Всесвітньої організації охорони здоров`я, присвяченій ситуації з подоланням епідемії грипу в Україні, В.ЮЩЕНКО заявив: «Для України надзвичайно важлива невідкладна практична дія в боротьбі з епідемією грипу, враховуючи, що друга і третя хвиля будуть жорстокішими».

26 листопада на позачерговому засіданні Верховна Рада має намір розглянути питання подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу.

Сьогодні ж на зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ представники ВООЗ заявили про готовність надати Україні 5 мільйонів доз вакцин для профілактики пандемічного грипу.

На зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО заступник регіонального директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ната МЕНАБДЕ повідомила, що першу партію пандемічної вакцини як гуманітарну допомогу ВООЗ готова надати Україні вже в грудні цього року.