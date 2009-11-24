Королевська розказала, за що Тимошенко хвалили у Сєвєродонецьку

У 2009 р. завдяки пільгам, які надав уряд хімічній галузі, хіміки змогли проінвестувати 5 млрд. грн. в оновлення свого виробництва.

Про це заявила в коментарі УНІАН народний депутат України від БЮТ, голова парламентського комітету з питань промислової політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, коли при владі була Партія регіонів, хімпром одержав всього 3 млрд. грн., чого було явно недостатньо. Уряд України не допустив закриття жодного хімічного підприємства, тоді як підприємства хімпрому в інших країнах світу були вимушені або закритися, або значно скоротити кількість робітників, зазначила депутат.

«Багато міжнародних хімічних підприємств, зокрема й лідери світового ринку, не змогли пережити кризу. Так, наприклад, американська компанія Dow Chemical закрила 180 дочірніх компаній, скоротивши п`ять тисяч чоловік, а німецька компанія BASF – 80 своїх підприємств по всьому світу, – сказала вона. – В Україні ж ми не допустили закриття жодного хімічного підприємства», - наголосила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, завдяки пакету антикризових заходів уряду, хімічна промисловість сьогодні опинилася в кращому стані, ніж у багатьох інших країнах світу, і крок за кроком виходить з кризи. «Це визнали навіть власники підприємств хімпрому, що підтримують Партію регіонів, під час наради з прем`єр-міністром України в Сєвєродонецьку, – сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Вони зазначили, що якби не той пакет заходів, що був прийнятий урядом рік тому, – їм би було нелегко».