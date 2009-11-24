Ющенко назвав «принизливим» тон переговорів Тимошенко і Путіна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає принизливою тональність останніх переговорів прем’єр-міністрів України і Росії Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу під час робочої поїздки до Чернігівської області.

За словами Президента, «мені принизливо коментувати тональність переговорів прем’єр-міністрів України та Росії». «Якщо ви не зрозуміли тональність з новин, якщо вас це не принизило, то мені додати нічого», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він вкотре зазначив, що на початку 2009 року прем’єр Ю.ТИМОШЕНКО підписала з російською стороною газові угоди, відповідно до яких Україна не має можливості отримати економічну самостійність. За словами Президента, переговори були проведені не компетентно й ухвалені рішення протирічать національним інтересам України.