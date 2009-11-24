Від побаченого у Конча-Заспі у Противсіха волосся дибки встало

Першим указом Василя ПРОТИВСІХ, у разі його обрання главою держави, буде указ про повернення “усього награбованого людям”.

Про це В.ПРОТИВСІХ заявив в інтерв’ю УНІАН.

За його словами, мова йде про повернення народу природних багатств Конча-Заспи та фешенебельних маєтків, які нині належать виключно купці багатіїв - мешканців цієї унікальної місцини.

«Я був під Києвом у Конча-Заспі. Від того, що я там побачив - у мене волосся дибом стало! Купка панків побудували собі під Києвом таке собі Монте-Карло. А скільки таких «Монте-Карло» по всій Україні, у кожній області? Так далі терпіти не можна. Крадії мають сісти в тюрму, а награбоване має бути повернуто людям», - заявив В.ПРОТИВСІХ.

Довідка УНІАН. 6 листопада ЦВК зареєструвала громадянина Василя ПРОТИВСІХ кандидатом на пост Президента України. В.ПРОТИВСІХ - житель Івано-Франківської області, самовисуванець і до зміни паспорта 2 жовтня 2009 року мав прізвище ГУМЕНЮК. Він є керівником Івано-Франківської торгово-промислової палати.