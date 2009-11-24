Ющенко не хоче двічі наступати на ті ж самі граблі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає проти посилення впливу уряду на діяльність Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Прилуках Чернігівської області.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що коли він був прем’єр-міністром України, то у той час НБУ фактично виступав філією Міністерства фінансів, і це призвело до того, що інфляція в Україні була однією з найвищих в Європі.

«Нам дорого дісталася незалежність НБУ», - сказав Президент.

Він наголосив, що Нацбанк є тією інституцією, яка відповідає за стабільність гривні.

«Зробити сьогодні знову НБУ філіалом прем’єр-міністра чи Міністерства фінансів – це вдруге наступити на ті ж самі граблі, що спровокує велику інфляцію», - зазначив В.ЮЩЕНКО. Він додав, що такі наміри є хибними, і висловив переконання, що така політика не знайде прихильників в Україні.