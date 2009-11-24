Ющенко не хоче двічі наступати на ті ж самі граблі
«Нам дорого дісталася незалежність НБУ»
Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступає проти посилення впливу уряду на діяльність Національного банку України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Прилуках Чернігівської області.
В.ЮЩЕНКО нагадав, що коли він був прем’єр-міністром України, то у той час НБУ фактично виступав філією Міністерства фінансів, і це призвело до того, що інфляція в Україні була однією з найвищих в Європі.
«Нам дорого дісталася незалежність НБУ», - сказав Президент.
Він наголосив, що Нацбанк є тією інституцією, яка відповідає за стабільність гривні.
«Зробити сьогодні знову НБУ філіалом прем’єр-міністра чи Міністерства фінансів – це вдруге наступити на ті ж самі граблі, що спровокує велику інфляцію», - зазначив В.ЮЩЕНКО. Він додав, що такі наміри є хибними, і висловив переконання, що така політика не знайде прихильників в Україні.