Томенко вважає, що антикризова більшість боїться жінок

Народний депутат України Микола ТОМЕНКО що антикризова більшість парламенту боїться конкуренції з боку жінок-політиків.

Про це він заявив, коментуючи результати сьогоднішнього голосування за проект закону про внесення змін до деяких законів України (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі), який підтримало 179 народних обранців із фракцій БЮТ та «Нашої України», повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Виступаючи під час обговорення цього законопроекту, М.ТОМЕНКО наголосив, що Верховна Рада повинна бути представницьким органом українського народу. Це, за його словами, означає, що при формуванні партійних списків, а отже - і парламенту, має забезпечуватись представництво усіх регіонів, вікових категорій, соціальних груп, а також як жіночої більшості українського суспільства (в Україні жінки становлять майже 53% населення), так і чоловіків. «Сьогодні в парламенті близько 7% жінок. І якщо ми нічого не зробимо в оновленні структури парламенту, то наступне скликання Верховної Ради в 2011 році складатиметься здебільшого з багатих, старших чоловіків із Києва та Донецька», - припустив народний депутат.

М.ТОМЕНКО також звернув увагу на останні соціологічні дані «Українського демократичного кола» та компанії «Ukraine sociology service», за якими переважна більшість респондентів (76,8%) вважають, що одним із європейських принципів демократії має бути право жінок, як і чоловіків, обіймати будь-які посади аж до найвищих.

При цьому М.ТОМЕНКО нагадав, що питання гендерної рівності і забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі вже неодноразово піднімалося у сесійній залі українського парламенту. «Позитивом є те, що прихильників цієї ідеї кожного разу збільшується, і на сьогодні ми маємо їх у Верховній Раді вже 179 осіб», - зазначив депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР відмовилася ухвалити закон про забезпечення рівних прав жінок і чоловіків у виборчому процесі. За прийняття відповідного законопроекту проголосували 179 з 442 народних депутатів, при цьому майже у повному складі не голосували фракції Партії регіонів і Комуністичної партії.

Проект закону пропонував зміни до законів про вибори народних депутатів, місцевих рад. Відповідно до цих змін політичні партії, виборчі блоки мали передбачити представництво жінок і чоловіків у виборчих списках не тільки під час висування кандидатів у народні депутати України, а й під час висування кандидатів у депутати місцевих рад. При цьому відповідно до законопроекту мало забезпечуватися представництво у виборчому списку в кожній п’ятірці кандидатів у депутати як жінок, так і чоловіків.