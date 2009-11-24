Якщо ПР заблокує «грипозний» мільярд, епідемія ще триватиме півтора року?

Відмова Партії регіонів голосувати за подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу є суто політичною.

Як повідомляє прес-служба Блоку Юлії Тимошенко, про це заявив народний депутат, член фракції БЮТ В’ячеслав ПЄРЄДЄРІЙ, коментуючи заяву Ганни ГЕРМАН про те, що «регіонали» не будуть долати вето.

«Заява Ганни ГЕРМАН, очевидно, будується на політичних домовленостях, які веде Партія регіонів напередодні виборів Президента. Адже ще недавно всі без винятку політичні сили запевняли, що не згодні з вето і готові рятувати країну від епідемії. А сьогодні вже відмовляються», – сказав В.ПЄРЄДЄРІЙ.

На думку депутата, подібні висловлювання політиків є свідченням крайнього цинізму стосовно громадян.

“Якщо Верховна Рада в четвер не подолає вето Президента на виділення 1 млрд. грн. на ліки, епідеміологічний стан може тривати ще 18 місяців. І це не стільки від того, що грип швидко поширюється і мутує, а від того, що рівень оснащення наших лікарняних закладів лишився ще з радянських часів. У 90% лікарень немає жодного нового обладнання для діагностики і реанімації. Про яке лікування у таких умовах можна говорити?», – прокоментував В.ПЄРЄДЄРІЙ.

За словами іншого депутата БЮТ Сергія ШЕВЧУКА, Верховна Рада взяла на себе зобов’язання виплатити медикам компенсацію за працю в епідемічній ситуації.

«А це чотири посадових оклади. Для тих терапевтів та педіатрів, які захворіли самі, лікуючи хворих, та потрапили на лікарняні ліжка. Але з огляду на заяви Партії регіонів, це також не буде виконано», - зазначив С.ШЕВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат від фракції Партії регіонів Г.ГЕРМАН висловила думку, що на позачерговому засіданні Верховної Ради України у четвер, 26 листопада, депутати ПР скоріше за все, не голосуватимуть за подолання вето Президента України на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.

Довідка УНІАН. 3 листопада Верховна Рада внесла зміни до держбюджету на 2009 рік, якими передбачено збільшити на 1 млрд. грн. кошти Резервного фонду з метою спрямування їх на профілактику і лікування хворих на грип. За даний закон проголосував 401 народний депутат.

11 листопада Президент заявив, що має намір ветувати закон про виділення 1 млрд. грн. на подолання епідемії грипу, оскільки Національному банку України “ нема звідки узяти” цих коштів.

Глава держави зауважив, що гроші на фінансування боротьби з епідемією грипу мають бути бюджетними, а не друкуватися Національним банком.

16 листопада Президент повернув зі своїми пропозиціями закон “ Про внесення змін до Закону України “ Про Державний бюджет України на 2009 рік” для повторного розгляду Верховною Радою.

Депутати від БЮТ ініціювали скликання на 26 листопада позачергового засідання ВР, на якому має бути розглянуто питання щодо подолання вето Президента на закон про виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу.