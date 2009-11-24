Вінський: найефективнішим прем'єром міг би бути я, але я не буду

Лідер народно-патріотичного об’єднання "За демократію і справедливість" Йосип ВІНСЬКИЙ виступає за відставку Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем’єр-міністра, щоб уникнути суміщення нею обов’язків глави уряду з участю у виборах Президента.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі цієї організації із посиланням на Й.ВІНСЬКОГО.

"Чим скоріше ми відправимо її (ТИМОШЕНКО) з поста прем’єр-міністра, тим більше користі буде для держави. Особливо в умовах, коли йде президентська кампанія", - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

На його думку, рішення Ю.ТИМОШЕНКО балотуватися в Президенти є її політичною помилкою, яка завдає дуже серйозної шкоди державі, "тому що вона абсолютно свідомо використовує бюджет, можливості уряду, систему виконавчої влади, щоб стати Президентом".

Й.ВІНСЬКИЙ також вважає, що таке сумісництво провокує конфлікти глави уряду з опозицією. "На мій погляд, в тій ситуації, яка склалася, було б чесно і правильно, якби ТИМОШЕНКО сама пішла у відставку, а когось іншого призначила в.о. прем`єр-міністра… Вся система виконавчої влади не може ставати заручником виборчої кампанії прем`єр-міністра", - переконаний він.

З іншого боку, на думку політика, існуюча коаліція могла б просто обрати іншого прем’єра. "Є сьогодні коаліція – три політичні партії. В якому законі, в якій Конституції написано, що главою уряду може бути лише лідер БЮТ? Чому не можна взяти (кандидатуру) з «Нашої України», з Блоку Литвина? Чому не взяти нейтральну людину, і в рамках коаліції її підтримати й зробити прем`єр-міністром?", - поцікавився Й.ВІНСЬКИЙ.

Відповідаючи на запитання, хто міг би стати такою кандидатурою і ефективним прем’єром, Й.ВІНСЬКИЙ сказав: "Я не хочу про це говорити. Це не моя справа. Найефективнішим міг би бути я, але я не буду".