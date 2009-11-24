Литвин вважає, що ВР може приберегти любов до народу на наступний тиждень

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що вето Президента України на закон, яким передбачалося виділення 1 млрд. грн. для боротьби з епідемією грипу, можна було б розглядати наступного пленарного тижня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, відповідаючи на запитання журналістів у Миколаєві, В.ЛИТВИН нагадав, що він підписав розпорядження про проведення 26 листопада позачергового пленарного засідання, на якому розглядатимуться пропозиції глави держави до Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (реєстр. № 5301).

«Я стояв і стою на тому, що Президенту України варто було б підписати цей закон, але оскільки він скористався своїм конституційним правом вето, парламенту потрібно було б у вівторок на наступному пленарному тижні розглянути це питання і спробувати прийняти рішення з цього приводу, а не демонструвати черговий раз спалах любові до народу, бо все це виллється у політичне протистояння», - зазначив керівник парламенту, додавши: «Думаю, декілька днів погоди не створять».

В.ЛИТВИН висловив припущення, що ініціатори засідання «розраховують не на те, щоб подолати вето, а виключно на те, щоб показати, що одна частина українських політиків любить народ, а інша його ігнорує».

«Що стосується вето, то оскільки Верховна Рада прийняла закон більш ніж конституційною більшістю, це рішення треба прийняти в остаточному варіанті і забезпечити контроль за тим, щоб використання цих коштів відповідало запитам і потребам людей», - сказав В.ЛИТВИН.