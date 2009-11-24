Янукович: ніколи не повернеться 2004 рік. Я в цьому впевнений

Лідер Партії регіонів, кандидат в президенти України Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що в країні вже минула практика виборів глави держави у судах.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав під час спілкування з представниками ЗМІ у Смілі Черкаської області.

Так, на запитання журналістів, чи є ризик у разі обрання його президентом України подальшого оскарження результатів виборів у судах чи на майданах, В.ЯНУКОВИЧ відповів: “Те, що передбачене законом, ми не заперечуємо. Оскарження результатів голосування на дільницях, в округах, в регіонах – цей процес Україна проходила кожен рік, на всіх виборах. Але практика виборів президента у судах – це вже минуле. Цього ніколи не буде”.

До цього лідер Партії регіонів додав: “Ніколи не повернеться 2004 рік. Я в цьому впевнений”.