Медведєв: Україна коштує Росії майже вдвічі дорожче Білорусі

Преференції Україні з боку Росії на енергоресурси та іншу сировину становили до 100 млрд. дол., Білорусі – близько 50 млрд. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ сказав в інтерв`ю білоруським ЗМІ.

«Стосовно природного газу. Останніми роками Білорусь отримувала природний газ із Росії за пільговими, преференційними цінами, причому якийсь час тому за цінами, які відповідали, по суті, цінам усередині країни», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«За підрахунками експертів, за ось цей період торгівлі нашим природним газом, нафтою й деякими іншими сировинними джерелами з Білоруссю загальний обсяг преференцій, який було надано економіці Білорусі, становив близько 50 млрд. доларів. Для того, щоб було зрозуміло, відповідний обсяг преференцій для України становив від 75 до 100 млрд. дол. Це великі цифри. Це насправді великі цифри», підкреслив він.

За словами Д.МЕДВЕДЄВА, ці цифри демонструють «наші особливі, близькі, партнерські відносини».

Також президент РФ повідомив, що наступного року ціна російського газу для Білорусі буде на 30-40% нижче.

«Ця ціна зараз розраховується. Я її не оголошуватиму, вона автоматично має бути розрахована, виходячи з того контракту, який укладено. Але можу сказати абсолютно точно, що ця ціна все одно буде відсотків, напевно, на 30, на 40 нижче, ніж ціна поставок газу в співставні території або в співставні країни», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Як повідомлялося, в третьому кварталі 2009 року контрактна ціна на російський газ для Білорусі становила 115,25 долара за тисячу кубометрів. Про це йдеться звіті концерну "Газпром" за підсумками липня-вересня поточного року.

У другому кварталі, за даними "Газпрому", контрактна ціна на закупівлю палива для білоруської сторони була встановлена на рівні 157,74 долара за тисячу кубометрів.

У 2007 році Росія поставляла газ до Білорусі за ціною 100 доларів за тисячу кубометрів. З 2008 року ціна на газ для Білорусі розраховується щокварталу за формулою, прив`язаноюдо вартості нафти.

19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові роздільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну й постачання газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - із 2009 по 2019 рік включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. Із 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на постачання газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни зі знижуючим коефіцієнтом 0,8 базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

Обсяг поставок газу до України в 2009 році мав становити 40 млрд. куб. м.

Із 1 січня 2010 року «Газпром» почне продавати газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.