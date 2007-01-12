Верховна Рада призначила Володимира Радченка віце-прем`єр-міністром

Верховна Рада призначила Володимира РАДЧЕНКА на посаду віце-прем’єр-міністра України.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосував 251 народний депутат із 441, зареєстрованого у залі.

Прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ на засіданні парламенту зачитав своє представлення В.РАДЧЕНКА на посаду віце-прем’єр-міністра України.

Виступаючи перед народними депутатами, В.РАДЧЕНКО зазначив, що у своїй роботі керуватиметься, як і раніше працюючи в силових структурах, законами та Конституцією України.

Відповідаючи на запитання народних депутатів, він також наголосив, що не є членом жодної політичної партії.

В.РАДЧЕНКО висловив сподівання, що найближчим часом в Україні відбудеться «консолідація влади і політичних сил», які працюють на благо народу для кращого майбутнього держави.

Також В.РАДЧЕНКО зауважив, що на посаді віце-прем’єра координуватиме діяльність силових структур. За його словами, головним завданням на першому етапі його діяльності буде припинення «метушні, яка спостерігається в призначеннях» в силових структурах.

Він зазначив, що ставитиме політичні завдання перед силовиками і створюватиме умови для їх виконання.

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ нагадав народним депутатам, що В.РАДЧЕНКО свого часу працював, міністром внутрішніх справ, головою СБУ, керівником Митного комітету, секретарем РНБО, а останнім часом – радником прем’єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА.

Довідка УНІАН. 58-річний В.РАДЧЕНКО очолював Раду національної безпеки і оборони України з вересня 2003 р. по січень 2005 р.

В.РАДЧЕНКО - генерал армії України, у 1994-1995 р.р. був міністром внутрішніх справ України. З липня 1995 р. по квітень 1998 р., а також з лютого 2001 р. – по вересень 2003 р. - головою Служба безпеки України.