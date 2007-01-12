Наша Україна заблокувала трибуну парламенту

Фракція «Наша Україна» блокує парламентську трибуну на знак протесту проти розгляду сьогодні закону про Кабінет міністрів.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив народний депутат Руслан КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, фракція не розуміє логіки розгляду сьогодні заветованого Президентом закону про Кабмін.

Він зазначив, що одночасне бажання коаліції розглянути сьогодні законопроект про опозицію, який був відхилений в парламенті, «говорить про певну логіку», про можливі домовленості з деякими політичними силами.

Як повідомляв УНІАН, учора Президент повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон «Про Кабінет Міністрів України».