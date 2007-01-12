Мороз побив горшки з СБУ

Парламентська фракція Соціалістичної партії України вимагає від силовиків розслідувати факт прослуховування телефонних розмов голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це, виступаючи із заявою у парламенті, повідомив лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ.

За його словами, декілька днів тому в одному з Інтернет-видань з’явилася розшифровка фрагменту телефонної розмови О.МОРОЗА з одним з британських дипломатів.

І.БОКИЙ зазначив, що це стало можливим в результаті прослуховування розмови, що є результатом діяльності СБУ.

При цьому І.БОКИЙ заявив, що опублікований фрагмент розмови є справжнім. Він нагадав, що раніше керівники СБУ неодноразово заявляли, що служба ніколи не здійснювала незаконних прослуховувань.

Лідер фракції сказав, що у зв’язку з цим СПУ вимагає провести службове розслідування цього факту.

Партія також вимагає надати офіційну інформацію про те, скільки спеціальної апаратури для можливих прослуховувань було завезено в Україну, і в розпорядженні кого це обладнання перебуває.

За словами лідера фракції, поки ці вимоги не будуть задоволені, СПУ не буде брати участі у голосуваннях в Верховній Раді з питань, що стосуються діяльності силових органів.

І.БОКИЙ також заявив, що, у свою чергу, секретаріат Президента має відзвітувати про своє втручання у діяльність СБУ.

І.БОКИЙ нагадав, що раніше голова секретаріату Президент сам заявляв, що безпосередньо проводить наради з керівниками силових органів.

Крім цього, за його словами, секретаріат Президента взяв на себе відповідальність за реформування Служби безпеки та інших органів.

Після виступу І.БОКОГО, О.МОРОЗ підтвердив, що опубліковані матеріали повністю збігаються з тим, що він говорив під час бесіди з «послом однієї з закордонних держав».

Голова ВР обурений фактом прослуховування його розмови. «Мене обурює, що таким чином можна слідкувати за політиками», - сказав О.МОРОЗ. Він додав, що це є прямим порушенням Конституції України.