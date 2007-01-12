Наша Україна бачить змову між БЮТ і коаліцією

Фракція «Наша Україна» вимагає, щоб Верховна Рада спочатку розглянула вето Президента на закон про Кабінет міністрів і лише потім - законопроект про опозицію.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один з депутатів з фракції «Наша Україна», який побажав залишитись не названим.

За його словами, це необхідно для того, щоб «розбити домовленості між БЮТ та парламентською коаліцією» про взаємний обмін голосами за ці закони.

Співрозмовник стверджує, що між більшість і коаліцією існує домовленість, що під час розгляду законопроекту про опозицію парламентська більшість дає свої голоси, а в обмін фракція БЮТ голосуватиме за подолання вето Президента на закон про Кабінет міністрів.