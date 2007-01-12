Мороз розбавив закони про Кабмін і опозицію імперативним мандатом

Верховна Рада України вирішила обов’язково розглянути сьогодні законопроекти про Кабінет міністрів, опозицію та імперативний мандат депутатів місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосував 361 з 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

При цьому, за пропозицією голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, першим депутати розглянуть закон про Кабмін з пропозиціями Президента, другим – законопроект №2881 «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад» і третім – законопроект про опозицію.

Як повідомляв УНІАН, Фракція «Наша Україна» вимагає, щоб Верховна Рада спочатку розглянула вето Президента на закон про Кабінет міністрів і лише потім - законопроект про опозицію. Представники фракції стверджують, що між більшістю та коаліцією існує домовленість, що під час розгляду законопроекту про опозицію парламентська більшість дає свої голоси, а в обмін фракція БЮТ голосуватиме за подолання вето Президента на закон про Кабінет міністрів.

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