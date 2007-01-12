Мороз розбавив закони про Кабмін і опозицію імперативним мандатом
Верховна Рада розгляне всі три проекти
Верховна Рада України вирішила обов’язково розглянути сьогодні законопроекти про Кабінет міністрів, опозицію та імперативний мандат депутатів місцевих рад.
Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосував 361 з 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
При цьому, за пропозицією голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, першим депутати розглянуть закон про Кабмін з пропозиціями Президента, другим – законопроект №2881 «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад» і третім – законопроект про опозицію.
Як повідомляв УНІАН, Фракція «Наша Україна» вимагає, щоб Верховна Рада спочатку розглянула вето Президента на закон про Кабінет міністрів і лише потім - законопроект про опозицію. Представники фракції стверджують, що між більшістю та коаліцією існує домовленість, що під час розгляду законопроекту про опозицію парламентська більшість дає свої голоси, а в обмін фракція БЮТ голосуватиме за подолання вето Президента на закон про Кабінет міністрів.
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