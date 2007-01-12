Чорновіл здав Тимошенко

Подолання президентського вето, накладеного на закон про Кабінет міністрів, включене в порядок денний сьогоднішнього засідання оскільки про це "вночі домовилися з Юлею (Тимошенко). Але я вам цього не говорив. Я нічого про це не говорив". Таку заяву зробив в кулуарах парламенту народний депутат від Партії регіонів Тарас Чорновіл. Він дав зрозуміти, що подолання вето можливе в обмін на прийняття закону про опозицію.

Коментуючи призначення Володимира Радченка на новостворену посаду віце-прем`єр-міністра, Т.Чорновіл заявив, що цей крок дозволить збалансувати позиції прем"єра та Президента відносно силових структур, тим самим знизивши напругу між головою уряду та Президентом. Водночас Т.Чорновіл виключив можливість створення ще однієї посади віце-прем`єра, який би опікувався закордонними справами, заявивши, що зовнішня політика – прерогатива президента.

РБК