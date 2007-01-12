Ключковський: БЮТ повністю перейшов на сторону коаліції

Народний депутат, член фракції “Наша Україна” Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ заявляє, що антикризова коаліція і фракція Блоку Юлії Тимошенко домовилися щодо голосування за закони про Кабінет міністрів, опозицію та імперативний мандат місцевих депутатів.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, про Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ заявив у коментарі журналістам.

“Ми заблокували трибуну, бо стали свідками змови у стінах парламенту між так званою опозицією - БЮТом - і антикризовою коаліцією”, - наголосив він.

“Вони домовилися між собою, всупереч задекларованими ними програмним засадам. Сьогодні ми побачили повний перехід БЮТу на сторону антикризової коаліції. Внаслідок цих домовленостей БЮТ отримує закон про опозицію, закон про імперативний мандат в місцевих радах. Водночас антикризова коаліція отримає підтримку БЮТ у подоланні вето Президента на закон про Кабмін, і напевно, це не єдиний закон коаліціянтів, який буде підтримувати БЮТ”, - заявив Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

“Призначення Володимира РАДЧЕНКА на посаду віце-прем’єра говорить про те, що Кабмін намагається дублювати функції Президента”, - також зазначив також Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ заявила, що голосуватиме за подолання вето Президента на закон про Кабінет міністрів.

Водночас «Наша Україна» вимагає, щоб Верховна Рада спочатку розглянула вето Президента на закон про Кабінет міністрів і лише потім - законопроект про опозицію.

Однак Верховна Рада вирішила обов’язково розглянути сьогодні законопроекти про Кабінет міністрів, опозицію та імперативний мандат депутатів місцевих рад. При цьому, за пропозицією голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, першим депутати розглянуть закон про Кабмін з пропозиціями Президента, другим – законопроект №2881 «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад» і третім – законопроект про опозицію.