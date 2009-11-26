Вінський вважає, що Росія назвала Україні «вбивчу» ціну на газ

Лідер народно-патріотичного об’єднання "За демократію і справедливість" Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що Росія визначила непідйомну для української економіки ціну на природний газ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі цієї організації, таку думку Й.ВІНСЬКИЙ висловив, коментуючи заяву представника російського "Газпрому" про те, що ціна на газ для України в 2010 році становитиме 280 доларів за тисячу кубометрів.

"Безумовно, ціна (газу), яку сьогодні назвала Росія для України, є вбивчою. Економіка України не готова її переварити", - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

На його думку, уряд Юлії ТИМОШЕНКО не може сьогодні вирішити газову проблему, "тому що, чим більше вона працює над цією темою, тим більше у нас тупиків і проблем".

"Тому треба сідати разом й опозиції, і владі, і домовлятися про пошук виходу, бо інакше заручниками надмірно високої ціни на газ стане виробничий сектор, та й всі громадяни України, яким доведеться платити таку ціну за газ", - вважає він.

Разом з тим, Й.ВІНСЬКИЙ переконаний, що від газових переговорів потрібно відсторонити всіх осіб, які мають особисту зацікавленість у цій сфері. "Поки темою газу займаються ті люди, які працювали в газових схемах, ми її не вирішимо. Це буде боротьба за право сидіти на газових потоках", - підкреслив лідер НПО "За демократію і справедливість".

Він додав, що свого часу як міністр транспорту і зв’язку та член міжурядової групи був учасником трьох переговорів за участю прем’єр-міністрів України і Росії. "Дійсно, були переговори по дві години тет-а-тет між прем’єрами. І це, я вважаю, неправильно, бо переговори мають бути публічними за столом переговорів", - наголосив Й.ВІНСЬКИЙ.

На його думку, залишаються питання, чому після таких конфіденційних перемовин Україна отримує програшні для себе домовленості. "Росія – країна, яка чітко розуміє свій національний інтерес. Вона його відстоює дуже жорстко і прагматично. І, безумовно, через те, що у нас внутрішні конфлікти, що ми не можемо вийти з єдиною точкою зору, ми постійно програємо. Я вважаю, що ключова проблема сьогодні – це не проблема українсько-російських відносин, а проблема відсутності консолідованої влади, єдиного розуміння, куди має рухатися Україна, і проблема постійної боротьби між двома угрупуваннями. В результаті цієї боротьби ми втрачаємо свою економіку, втрачаємо перспективу", - вважає Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада прес-секретар голови "Газпрому" Сергій КУПРІЯНОВ в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» назвав середню ціну газу на наступний рік для України приблизно на рівні 280 доларів за тисячу кубометрів.