Тимошенко думає, що Ющенко тільки й чекає, коли епідемія розгуляється

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА у намаганні запровадити надзвичайний стан у зв’язку з епідемією грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час брифінгу у Верховній Раді.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила здивування тим, що Президент протягом 15 днів не підписував і не ветував закон щодо виділення 1 млрд. грн. на боротьбу з епідемією грипу, хоча знав, що не завізує цей документ.

«Якщо у нього були інші думки про виділення 1 млрд. грн., то чому він зразу не вніс це до Верховної Ради? Я ще раз хочу підкреслити, що сьогодні, використовуючи таку світову біду як епідемія, Президент просто хоче ввести надзвичайний стан, а для цього йому потрібно добитися, щоб епідемія розгулялася на повну потужність», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що сьогодні усі фракції, крім фракції Партії регіонів, відклали в бік свої політичні амбіції і боротьбу у президентських виборах.

«А ЯНУКОВИЧ працює за принципом: чим гірше в країні, тим більше підстав для звинувачення прем’єр-міністра - його головного конкурента на президентських виборах», - сказала вона.