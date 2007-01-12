Верховна Рада подолала вето Президента на закон про Кабмін

Верховна Рада України подолала вето Президента на закон “Про Кабінет міністрів України”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосували 366 з 370 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, з фракції Партії регіонів проголосувало 186 депутатів, з БЮТ – 121, з СПУ – 31, з КПУ – 21.

До цього парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.

Закон “Про Кабінет міністрів України” визначає організацію, повноваження і порядок діяльності уряду.

Згідно з документом, Кабмін є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Уряд відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою, підконтрольний і підзвітний ВР у межах, передбачених Конституцією.

У законі виписані основні завдання Кабміну.

Згідно з документом, не допускається неправомірне втручання будь-яких органів, посадових осіб, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян у вирішення питань, що належать до компетенції Кабміну.

Зазначається, що прийняття урядом актів, що містять інформацію з обмеженим доступом, можливе лише у випадках, визначених законом, у зв’язку із забезпеченням національної безпеки та оборони. Всі рішення уряду мають оприлюднюватися, крім актів, що містять інформацію з обмеженим доступом.

У законі також передбачено, що уряд затверджує регламент Кабінету Міністрів, який визначає порядок організації діяльності уряду.

Відповідно до документу, посади членів уряду належать до політичних, і на них не поширюється законодавство про державну службу та трудове законодавство.

У законі визначено, що членами Кабміну можуть бути громадяни України, які мають право голосу, вищу освіту та володіють державною мовою. Не можуть бути призначені на посади членів уряду особи, які мають судимість, не погашену і не зняту в установленому законом порядку. Урядовці не мають права суміщати свою роботу (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час) з іншою роботою, зокрема, входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Якщо на розгляд ВР виноситься подання щодо призначення членом уряду особи, яка є народним депутатом, то до подання додається особиста заява народного депутата про дострокове складення ним депутатських повноважень у разі призначення на посаду члена Кабміну.

У законі визначено, що прем’єр-міністр України призначається на посаду ВР за поданням Президента України. Президент вносить це подання у ВР за пропозицією коаліції депутатських фракцій в термін не пізніше ніж на 15-й день після надходження такої пропозиції. Крім того, у законі передбачено, що у разі не внесення Президентом України у цей термін кандидатури, її вносить до парламенту коаліція депутатських фракцій.

Голосування за прем’єра проводиться в поіменному режимі в парламенті і рішення приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради (не менш як 226 голосів - УНІАН).

Члени Кабміну, крім міністра оборони та міністра закордонних справ, призначаються ВР за поданням прем’єр-міністра. Міністр оборони та міністр закордонних справ призначаються ВР за поданням Президента, «яке вноситься не пізніше ніж на 15-й день після одержання пропозиції коаліції депутатських фракцій у ВР щодо кандидатури на посаду прем’єр-міністра».

У випадку, якщо Президент не вніс у цей термін зазначені кандидатури, то тоді подання про призначення на ці посади вносить коаліція депутатських фракцій.

Подання прем’єр-міністра України, Президента України чи коаліції депутатських фракцій про призначення на посаду членів уряду під час його формування можуть вноситися як списком, так і окремо по кожному члену Кабміну.

У разі відхилення парламентом кандидатури на посаду члена уряду у семиденний строк вноситься подання кандидатури на зазначену посаду.

Кабмін не пізніше ніж у 30-денний строк після набуття повноважень подає на розгляд ВР програму діяльності Кабміну. ВР має її схвалити не менше ніж 226 голосами.

У законі виписано припинення повноважень уряду.

Прийняття ВР рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу уряду.

Також у законі визначена компетенція Кабінету Міністрів, його повноваження. Законом визначено, що уряд призначає та звільняє з посади за поданням прем’єр-міністра – керівників центральних органів виконавчої влади, а також членів колегіальних центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу уряду. Також Кабмін за поданням прем’єра, відповідно до пропозицій міністрів, призначає перших заступників та заступників міністра.

Крім того, у законі передбачено, що акти Президента щодо призначення та звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях скріплюється підписами прем’єр-міністра і міністра закордонних справ України.

Також підписом прем’єр-міністра та міністра юстиції скріплюються акти Президента щодо утворення судів. У законі визначено процедуру та терміни скріплення цих актів.

У законі визначено, що посадові особи апарату РНБО, Секретаріату Президента, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України, не мають права давати доручення уряду, його членам та втручатися в їх діяльність.

В Прикінцевих положеннях закону передбачено, що він набере чинності з дня опублікування.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 грудня 2006 року ухвалила урядовий варіант Закону України «Про Кабінет Міністрів України», відхиливши законопроект про уряд, поданий Президентом.

10 січня під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ і головою парламенту Олександром МОРОЗОМ Президент України Віктор ЮЩЕНКО підтвердив, що ветує прийнятий нещодавно Верховною Радою Закон «Про Кабінет Міністрів України».

Зокрема, В.ЮЩЕНКО повідомив, що під час консультацій з О.МОРОЗОМ і В.ЯНУКОВИЧЕМ вони обговорили підготовку спільної редакції законопроекту «Про Кабінет Міністрів України» відповідно «до духу і букви Універсалу національної єдності». «В Універсалі ми домовилися, що над цим законопроектом працюємо всі разом, формуємо солідарну позицію, яку потім підписує Президент», – сказав В.ЮЩЕНКО, наголосивши, що нині керівництво держави повертається до консолідованої позиції з цього питання.

11 січня В.ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон про Кабмін.