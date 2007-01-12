Регіонали гострять зуби на Гайдука

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект “Про внесення змін до Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України”, яким пропонується скасувати посаду секретаря РНБО.

Текст законопроекту, авторами якого є члени фракції Партії регіонів Владислав ЗАБАРСЬКИЙ та Юрій МІРОШНИЧЕНКО, розміщено на офіційному сайті ВР.

Законопроект було зареєстровано у парламенті 11 січня.

Згідно із проектом, пропонується виключити із закону про РНБО статтю 7, у якій ідеться про секретаря РНБО, його заступників, їхні повноваження тощо.

Крім того, автори законопроекту пропонують інформаційно-аналітичне, організаційне, матеріально-технічне і фінансове забезпечення функціонування РНБО покласти на Секретаріат Президента України (раніше ці функції виконував апарат РНБО).

Також депутати пропонують, щоб укази Президента України про введення в дію рішень РНБО набирали чинності після їхнього скріплення підписами прем’єр-міністра і міністра, відповідального за указ та його виконання.

Автори законопроекту, крім того, пропонують вилучити із закону про РНБО статтю 15, за якою фінансування діяльності Ради здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті.