Тимошенко: Ганьба Нашій Україні!

Фракція БЮТ свідомо голосувала за подолання вето Президента України на Закон про Кабінет міністрів України з тим, щоб припинити конфлікт між гілками влади.

Про це заявила на засіданні парламенту лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, відповідаючи на звинувачення представників «Нашої України» про те, що БЮТ приєдналася до парламентської коаліції.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила: «ми абсолютно свідомо зараз прибрали конфлікт, який руйнував державу, між Президентом України, прем’єр-міністром України, між секретаріатами для того, щоб навести порядок і не позорити державу на весь світ скандалами внутрішньополітичними». Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що очолювану нею політичну силу звинувачують ті політики, які «власне зруйнували першу помаранчеву команду, які зруйнували все, що можливо було зруйнувати». Лідер БЮТ зазначила, що вони «своїми руками внесли і кандидатуру прем’єр-міністра України ЯНУКОВИЧА». «Ганьба «Нашій Україні» за те, що вони збираються хаос зберігати в країні»,- додала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР подолала вето на закон про Кабмін. “За” проголосували 366 з 370 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, з фракції Партії регіонів проголосувало 186 депутатів, з БЮТ – 121, з СПУ – 31, з КПУ – 21.

Парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.

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