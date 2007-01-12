Верховна Рада прийняла закон про імперативний мандат

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад».

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття цього закону в цілому проголосували 362 з 368 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

На ухваленні цього закону наполягала фракція Блоку Юлії Тимошенко.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, закон передбачає обов’язковий вступ та постійне перебування депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевої ради (крім депутатів сільських, селищних рад) в складі депутатської фракції політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчим списком відповідної організації якої його було обрано депутатом відповідної ради. Недотримання цієї вимоги є підставою для дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевої ради (крім депутатів сільських, селищних рад).

У такому випадку повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково з дня прийняття відповідного рішення вищим керівним органом політичної партії (виборчого блоку політичних партій), за виборчими списками відповідної організації якої (якого) його було обрано.