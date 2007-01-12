Парламент прийняв у першому читанні закон про опозицію

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект закону про парламентську опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття відповідного законопроекту в першому читанні проголосували 362 з 366 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Законопроект був прийнятий з ініціативи фракції БЮТ та підтриманий представниками антикризової коаліції.

До цього фракція БЮТ підтримала голосування щодо подолання вето Президента на закон про Кабмін.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня 2006 р. Верховна Рада відмовилася ухвалити проект закону про парламентську опозицію. Тоді за ухвалення законопроекту в першому читанні проголосували 172 з 440 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, законопроект підтримав 1 член фракції Партії регіонів, 118 - з фракції Блоку Юлії Тимошенко, 23 – з фракції «Наша Україна», 28 – з фракції Соціалістичної партії України, двоє позафракційних депутатів.

Проект закону передбачає надати опозиції право створити опозиційний уряд, члени якого мають працювати на громадських засадах. Передбачається, що кількісний та персональний склад опозиційного уряду має визначатися учасниками парламентської опозиції.

Згідно з проектом закону, представники опозиції повинні очолювати 12 комітетів ВР та мають право обіймати посаду заступника голови парламенту.

Крім того, згідно з проектом, парламентська опозиція повинна контролювати бюджетний процес на всіх його етапах.

Представники опозиції також мають висувати свою кандидатуру на посаду одного члена Вищої ради юстиції, двох представників – на посади членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Законопроектом також передбачається, що представник опозиції має право обіймати посаду голови Рахункової палати.

Проект закону про парламентську опозицію було зареєстровано у ВР 4 грудня. Ініціаторами законопроекту є народні депутати В’ячеслав КОВАЛЬ (фракція “Наша Україна”), Микола КОМАР (фракція Партії регіонів) і Юлія ТИМОШЕНКО (лідер фракції БЮТ).