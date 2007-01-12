В Америці думають, що Ющенко і Янукович завдають Україні шкоди

Боротьба за владу між Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ завдає удару по національній політиці.

Як повідомляє РІА «Новости», про це в під час частини слухань комітету з розвідки Сенату США у Вашингтоні заявив директор Національної розвідки США Джон НЕГРОПОНТЕ.

"Політична ситуація в Україні залишається неврегульованою. Боротьба за владу між Президентом ЮЩЕНКОМ і прем`єр-міністром ЯНУКОВИЧЕМ продовжує завдавати удару по українській політиці і національній стратегії", - сказав Д.НЕГРОПОНТЕ.

За його словами, перемога Партії регіонів на парламентських виборах викликала хвилю цинізму по відношенню до обіцянок "помаранчевої" революції, зміцнивши позицію Росії в регіоні.