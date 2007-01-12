У фестивалі вертепів візьмуть участь Луценко, Стецьків, Чубай, Покальчук, Малкович

14 січня 12-00 - В Івано-Франківську розпочнеться фестиваль вертепів «Карпатія». В програмі: «Самооборонний вертеп» за участю Юрія Луценка, Тараса Стецьківа, Олеся Донія, Миколи Вересня, Сергія Жадана, Тараса Чубая, Юрія Покальчука, Івана Малковича. Передбачається, що у фестивалі візьмуть участь найкращі українські вертепи з Івано-Франківська, Києва, Львова, Донецька, Херсона, Рівного, Тернополя, а також музичні гурти: «Плач Єремії» з Тарасом Чубаєм та гурт Мандрівних Дяків (Дніпропетровськ). Організатори - Громадянський рух «Народна Самооборона» та Мистецьке об’єднання «ОsтаNNя Барикада» (площі Ринок біля міської Ратуші Івано-Франківська).