А Янукович тим часом танцює з дітьми

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у новорічно-різдвяному святі для дітей, яке щороку проходить у Палаці мистецтв «Український дім» у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, на Новорічну ялинку були запрошені діти-сироти і діти, позбавлені батьківської опіки, а також вихованці дитячих будинків і діти з багатодітних і малозабезпечених сімей.

В.ЯНУКОВІЧ привітав дітей з Новим 2007 роком і Різдвом Христовым. «Я бажаю вам щастя, успіху, любові, добра. Я бажаю, щоб усе погане залишилося в минулому році, щоб ви раділи своїм успіхам, а ваші батьки і вчителі – вашим успіхам, і щоб радість наповнювала життя», - сказав прем`єр-міністр.

Глава українського уряду також побажав дітям здійснення всіх дитячих мрій.