Наша Україна: БЮТ підтримав антиконституційний переворот

Політична партія “Народний Союз Наша Україна” заявляє, що Блок Юлії Тимошенко підтримав антиконституційний переворот, проголосувавши за подолання вето Президента на закон про Кабінет міністрів.

Про це йдеться у заяві, переданій УНІАН прес-службою НСНУ.

У документі нагадується, що сьогодні фракції так званої “антикризової” коаліції, зокрема Партії регіонів, Соціалістичної партії України, Комуністичної партії України, а також Блоку Юлії Тимошенко подолали вето глави держави на Закон України “Про Кабінет міністрів України”.

“Ухвалений закон про Кабмін, який готувався під пильним оком Партії регіонів, є антиконституційним і спрямованим на монополізацію влади прем’єр-міністром, урядом та т.зв. “антикризовою” коаліцією. Цей закон нівелює принцип “стримування і противаг”, розбалансовує систему влади, суттєво обмежує повноваження Президента України. Адміністрування та “ручний режим” управління, виписані в цьому Законі, неминуче посилять корупцію на вищих державних посадах, а регіони країни перетворять в урядові “вотчини”, які керуватимуться кількома високопосадовцями. Він передбачає також втручання уряду в діяльність місцевих органів влади та органів самоврядування. Президент України і фракція “Наша Україна” внесли велику кількість поправок до Закону “Про Кабінет Міністрів України”, але вони були проігноровані”, - наголошується у заяві НСНУ.

“Наша Україна” розцінює це, як антиконституційний переворот та узурпацію влади так званою “антикризовою” коаліцією, зокрема Партією регіонів та її слухняними сателітами СПУ, КПУ та віднедавна БЮТ.

“Наша Україна” вважає, що сьогодні реально відбувся черговий іспит для помаранчевих і демократичних політичних сил. “Після зради Соціалістичної партії, до так званої “антикризової” коаліції приєднався Блок Юлії Тимошенко, голосування якого з “антикризовиками” стало системним явищем”, - зазначається у заяві. Нашоукраїнці нагадують, що БЮТ разом з регіоналами голосував за відставку помаранчевого уряду Юрія ЄХАНУРОВА, підтримував відставку міністра внутрішніх справ, польового командира Майдану Юрія ЛУЦЕНКА, голосував за подолання вето глави держави на закон щодо мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення.

“Наша Україна” переконана, що у цих умовах БЮТ доцільно сказати правду народу України і заявити про своє входження до так званої “антикризової” коаліції.

Депутати заявляють, що після дій БЮТ, які своїм голосуванням підтримали антиконституційний переворот, у парламенті залишилася єдина сила, яка буде відстоювати ідеали Майдану, – це “Наша Україна”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати-нашоукраїнці заявили, що коаліція і БЮТ домовилися щодо голосування за закони про Кабмін, опозицію і імперативний мандат місцевих депутатів. На знак протесту проти порушення процедури розгляду ветованого Президентом закону про Кабінет міністрів вони бокували парламентську трибуну.

Однак Верховна Рада України подолала вето Президента на закон “Про Кабінет міністрів України”, не врахувавши жодної з 42-х пропозицій Президента. “За” проголосували 366 з 370 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, з фракції Партії регіонів проголосувало 186 депутатів, з БЮТ – 121, з СПУ – 31, з КПУ – 21.