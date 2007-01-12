Ющенко не збирається змінювати плани

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не скасовуватиме своїх закордонних візитів у зв’язку із ситуацією, що склалась в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні на брифінгу, відповідаючи на запитання, чи може бути скасовано візит до Румунії (15 січня – УНІАН) через ситуацію, що склалась в Україні, у тому числі через подолання парламентом вето на закон про Кабінет Міністрів.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що графік візитів Президента затверджено. «Плани не міняються - ідемо в Європу довго і тернисто, але ідемо», - додав він.