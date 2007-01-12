Мороз обіцяє продовження політичної реформи

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що найважливішою темою наступної сесії парламенту буде продовження політичної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив, виступаючи перед закриттям сесії парламенту.

За його словами, удосконалення Конституції посяде провідне місце під час наступної сесію парламенту.

О.МОРОЗ зауважив, що в процесі переходу до парламентсько-президентської форми правління з’явились певні «непрозорі моменти» і їх треба розв’язати.

О.МОРОЗ зауважив, що це можна зробити шляхом внесення змін до Конституції України.

Голова ВР також сподівається, що до цього процесу долучиться і Конституційний Суд.