Янукович нічого нового в пропозиціях Ющенка не побачив

Прем`єр-міністра України Віктор ЯНУКОВИЧ стверджує, що Секретаріат Президента не вніс нові пропозиції в закон про Кабінет Міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ повідомив сьогодні журналістам у парламенті.

«Коли ми подивилися на пропозиції, які надійшли до парламенту – ці пропозиції вже раніше розглядалися і відхилялися. Нічого нового парламенту не було запропоновано», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр зазначив, що закон про Кабінет Міністрів, прийнятий у Верховній Раді Україні в грудні 2006 року, розроблявся за участю представників «Нашої України». «Ми про це неодноразово говорили», - додав він.

Глава уряду також зазначив, що Кабінет Міністрів був зацікавлений в ухваленні підготовленого закону. «Зараз ситуація в парламенті склалася так, що депутати між собою домовилися, що подолають вето Президента, тому що уряд не може в таких умовах якісно працювати. Це здорова реакція парламенту на ситуацію в країні», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, уряд вперше за 15 років одержав можливість працювати згідно із законом.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 грудня 2006 року прийняла урядовий варіант Закону України «Про Кабінет Міністрів України», відхилюючи законопроект про уряд, поданий Президентом.

10 січня під час спільної прес-конференції з прем`єр-міністром В.ЯНУКОВИЧЕМ і головою парламенту О.МОРОЗОМ Президент України В.ЮЩЕНКОМ підтвердив, що ветує прийнятий недавно Верховною Радою Закон «Про Кабінет Міністрів України».

Зокрема, В.ЮЩЕНКО повідомив, що під час консультацій з О.МОРОЗОМ і В.ЯНУКОВИЧЕМ вони обговорили підготовку спільної редакції законопроекту «Про Кабінет Міністрів України» відповідно до духу і букви Універсалу національної єдності». «В Універсалі ми домовилися, що над цим законопроектом працюємо всі разом, формуємо солідарну позицію, яку потім підписує Президент», – сказав В.ЮЩЕНКО, зазначивши, що в даний час керівництво держави повертається до консолідованої позиції з цього питання.

11 січня В.ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями для повторного розгляду Верховною Радою Закон про Кабмін.

Сьогодні, 12 січня, Верховна Рада подолала вето на закон про Кабмін. Парламент не підтримав жодної з 42-х пропозицій Президента до цього закону.