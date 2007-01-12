Луценко вважає, що Янукович установив диктатуру

Подолання парламентом президентського вето на закон про Кабінет міністрів є свідченням остаточного реформування неокучмізму і узурпації влади в Україні.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив журналістам екс-міністр внутрішніх справ, радник Президента України Юрій ЛУЦЕНКО.

«Я вважаю, ми стали свідками остаточно реформування неокучмізму в Україні з прийняттям закону про Кабінет Міністрів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що це є свідченням остаточної узурпації влади». При цьому він зазначив, що сьогодні не буде оцінювати дії фракції Блоку Юлії Тимошенко, яка брала участь у подоланні вето Президента на закон про Кабмін, наголосивши, що таку оцінку «дасть час і виборці».

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, сьогодні парламент складається з двох партій: «Одна не хоче (приймати рішення і брати на себе відповідальність – УНІАН), інша - не може». «Завдяки сьогоднішньому рішенню Верховної Ради ми маємо ситуацію, коли одна персона, як при КУЧМІ, карає і милує», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, зауваживши, що узурпація влади допущена конкретною особою - прем`єр-міністром України. «Це називається диктатурою», - наголосив екс-міністр внутрішніх справ. На його переконання, у зв’язку з прийняттям закону про Кабмін, «сьогодні Президент України має давати лише моральну оцінку (діям уряду – УНІАН) і звертатися до Конституційного Суду».

«Якщо давати чесну оцінку, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, - ми сьогодні знаходимось знову у 1999 році, коли Україна знаходилась з одним центром, яким приймались всі рішення, тому моя ідея про створення руху народної самооборони є ще більш актуальною».

Відповідаючи на запитання журналістів, зокрема, щодо призначення Володимира РАДЧЕНКА віце-прем’єр-міністром, Ю.ЛУЦЕНКО ще раз зауважив, що він не сумнівається у професіоналізмі цієї особи, яка свого часу не піддалася на тиск з боку екс-президента Леоніда КУЧМИ, і у зв’язку з цим він сподівається, що В.РАДЧЕНКО зможе протистояти можливому тиску з боку уряду Віктора ЯНУКОВИЧА.

Коментуючи нинішню ситуацію в Верховній Раді, Ю.ЛУЦЕНКО сказав, що «сьогодні в парламенті всі політичні сили зайняті торгами». За його словами, у зв’язку з цим народним депутатам не до українського народу, оскільки останній потрібен їм лише під час виборів.

Говорячи про так звану парламентську опозицію, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Називатися опозицією і бути опозицією - це дві різні речі. Сьогодні опозиція лише називається опозицією…».

Відповідаючи на запитання, яке стосувалося останніх кадрових призначень заступників міністра внутрішніх справ Василя ЦУШКА, зокрема, призначення колишнього командуючого внутрішніми військами МВС Сергія ПОПКОВА на посаду заступника міністра, начальника Головного штабу МВС, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «пан ЯНУКОВИЧ, який сьогодні розказує, що у ПОПКОВА не було ніякого негативу, хитрує. Він чітко знає про господарські проблеми, які були під час керівництва ПОПКОВА у внутрішніх військах. Я про це його інформував». «Це свідчення того, що пан ЯНУКОВИЧ вважає за можливе роздавати державні посади у вигляді нагород тим, хто особисто захищав його і брав провину за незаконні, фактично злочинні накази, на себе», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

«Так само дали винагороду пану ШУФРИЧУ, який успішно обслуговує пана ЯНУКОВИЧА… Так само іде зараз мова, що таку саме нагороду «за мужність» у відстоюванні своєї незаконної позиції... отримає й РІЗАК (екс-губернатор Закарпатської області – УНІАН). Це сьогодні система», - підкреслив Ю.ЛУЦЕНКО.