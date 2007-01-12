СБУ хоче зробити Мороза союзником

В Службі безпеки України запевняють, що докладуть максимум зусиль для розслідування факту щодо прослуховування телефонних розмов народних депутатів, зокрема, голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі СБУ з посиланням на слова тимчасово виконуючого обов’язки голови відомства Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

«Ми будемо вдячні, якщо отримаємо ще одного союзника в обличчі парламенту в боротьбі з таким явищем як незаконне прослуховування громадян», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО. При цьому він нагадав, що наприкінці минулого року СБУ припинило діяльність фірми та вилучила обладнання, за допомогою якого здійснювалося незаконне прослуховування громадян. Як зазначили в СБУ, на сьогодні після звернення служби до громадян України вже отримано певна кількість повідомлень щодо незаконного прослуховування. Таким чином, як зазначили у прес-службі відомства, все вказує на те, що такого роду діяльність (незаконне прослуховування) має місце. При цьому у спецслужбі повідомили, що в рамках кримінальної справи, порушеної за фактом незаконного прослуховування комерційною фірмою, яку було викрито в Києві на сьогоднішній день опрацьовано понад 100 розмов, які були записані цією фірмою.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО у зв’язку з цим запевнив, що Служба безпеки не зупиниться на досягнутому і буде викорінювати подібні злочини у подальшому всіма методами та можливостями, які передбачені законодавством України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламентська фракція Соціалістичної партії України оприлюднила заяву з вимогою розслідувати факт прослуховування телефонних розмов О.МОРОЗА. Як наголосив лідер фракції СПУ Іван БОКИЙ, декілька днів тому в одному з Інтернет-видань з’явилася розшифровка фрагменту телефонної розмови О.МОРОЗА з одним з британських дипломатів. Партія також вимагає надати офіційну інформацію про те, скільки спеціальної апаратури для можливих прослуховувань було завезено в Україну, і в розпорядженні кого це обладнання перебуває.

За словами лідера фракції, поки ці вимоги не будуть задоволені, СПУ не буде брати участі у голосуваннях в Верховній Раді з питань, що стосуються діяльності силових органів.