БЮТ наполягає: необхідно достроково переобрати Верховну Раду

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що незмінно залишається на позиції необхідності проведення дострокових виборів до Верховної Ради України.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ.

“Ми виступаємо за те, що так звана антикризова коаліція повинна піти від влади, а політична реформа, яка породила хаос у владі, повинна бути скасована”, підкреслюють автори заяви.

Що стосується вчорашнього голосування у Верховній Раді, то, як йдеться у заяві, БЮТ досяг суттєвих перемог, “примусивши владну більшість проголосувати за закон про парламентську опозицію, про позбавлення зрадників депутатських мандатів та запровадження жорстких прозорих процедур щодо недопущення корупційних схем розподілу землі”. “Проголосувавши за Закон про Кабмін, БЮТ зробив спробу припинити між Президентом і прем’єром політичні скандали, що ганьбили державу”, йдеться в заяві.

За словами авторів заяви, “розуміючи, що протистояння Секретаріату Президента і уряду може тривати до наступного прильоту комети Галілея, опозиція була просто зобов’язана взяти на себе відповідальність за вирішення глибокої кризи у системі влади”. Як йдеться в документі, “протягом останнього часу країна жила у стані перманентної політичної ескалації конфлікту між Секретаріатом Президента і Кабінетом Міністрів, за якої ані глава держави, ані прем’єр не мали часу і можливостей виконувати свої безпосередні обов’язки, пов’язані з життєдіяльністю держави. Ще трохи, і Секретаріат Президента разом із Кабінетом міністрів були б змушені кожен конверт їхньої переписки відправляти на хімічну експертизу, боячись вірусу сибірської язви”.

У зв’язку з цим Блок Юлії Тимошенко заявляє, що після вчорашнього голосування на законодавчому рівні визначено сферу функцій і завдань виконавчої влади. “Досі існувала повна безвідповідальність Кабінету Міністрів, коли на вимоги прозвітуватися перед народом України відповідь була одна: „Да пошли вы…». Голосування за Закон про опозицію закладає всі основи для встановлення підконтрольності та відповідальності влади перед суспільством. Саме це призведе до зменшення корупції, непрозорості влади, а як наслідок - до зростання добробуту людей”, впевнені в БЮТ.

Як наголошують автори заяви, “закон про Кабінет Міністрів ухвалений не під ЯНУКОВИЧА, не під ЮЩЕНКА чи будь-кого іншого, а під майбутнє України”. “І хворобливі амбіції купки дискредитованих політиків не завадять нам приймати важливі для країни рішення”, йдеться в документі.

За словами БЮТівців, “ми абсолютно задоволені ухваленням законодавчої норми про імперативний мандат, яка на практиці реалізує гасло „Справедливість є, і за неї варто боротися”, - депутати захищатимуть виборців, а не свої приватні інтереси, будуть відповідальними перед політичними партіями за кожну зраду людей, які їх вибирали. Зрадники будуть змушені або повернутися до своїх передвиборчих обіцянок і зобов’язань перед народом, або позбавляться депутатський мандатів. Це призведе до формування відповідальності депутатів рад у всій країні і припинить вакханалію з тарифами та корупційний „дерибан” землі, що сьогодні захлинув всі регіони України. В нашій країні, де немає традиції політичної порядності та відповідальності, потрібні жорсткі закони”.

Також БЮТ відкидає будь-які претензії з боку „Нашої України”, яка намагається звинуватити блок у зраді. “Це не ми, а „Наша Україна” голосувала за політичну реформу, яка позбавила Президента повноважень. Це не ми, а партія „Наша Україна” на чолі з Президентом розвалювала помаранчеву команду, відправляючи у відставку перший помаранчевий уряд. Це не ми, а „Наша Україна” вела підпільні переговори з Партією регіонів про створення широкої коаліції у парламенті. Це не ми, а Президент з „Нашою Україною” підписували з ЯНУКОВИЧЕМ Меморандум, Універсал і вносили його кандидатуру на посаду прем’єр-міністра. Це „Наша Україна” ледь не на паперті випрошувала собі посади в уряді ЯНУКОВИЧА”, стверджується в заяві.

Як наголошується у документі, БЮТ “не співпрацював і у жодному разі не співпрацюватиме з коаліцією ЯНУКОВИЧА-МОРОЗА-СИМОНЕНКА. А тим більше не йтиме на якісь міфічні і вигадані змови з більшістю, сформованою на підставі обману і кулуарному підкилимному перегляді результатів парламентських виборів”.