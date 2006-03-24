Тимошенко принципово не допомагатиме зятю

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко обіцяє надати в Державну податкову адміністрацію свою декларацію. "У мене немає жодного бізнесу, тому свої декларації я завжди буду публікувати і хочу сказати, що буду жити на цю декларацію", - зазначила Тимошенко в ефірі телеканалу "Тоніс" в четвер ввечері. "І крім того примушу всіх чиновників жити на свої декларації", - додала вона. Вона також нагадала, що її чоловік займається сільсько-господарським бізнесом. "Я сподіваюся, що і донька теж буде..." – сказала вона.

На уточнююче питання, чи є у її доньки Євгенії свій бізнес, Тимошенко відповіла: "Поки що ні, але мріє про це".

Відповідаючи на питання, чи допомагатиме вона їй в разі, якщо стане прем’єром, Тимошенко відповіла:

"Принципово не буду допомагати ні донці ні зятю", - зазначила вона.

Українська правда