Радченко переконаний, що його на Тарасюка не міняли

Новий віце-прем`єр-міністр України, екс-глава СБУ Володимир РАДЧЕНКО скептично оцінює кадрові зміни, які відбуваються в МВС і СБУ останнім часом.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня», опублікованому сьогодні, 13 січня.

"Я, як і більшість співробітників, не дуже добре ставлюся до цього процесу", - сказав В.РАДЧЕНКО.

На питання, чи буде у нього можливість впливати на ці процеси, віце-прем`єр відповів: "Зараз я не можу однозначно про це сказати, оскільки необхідно завершити процес виписування функцій і обов`язків віце-прем`єра. Лише після завершення цього процесу я можу сказати, що можливо, а що - ні".

В.РАДЧЕНКО також спростував чутки про нібито можливі домовленості між Президентом і прем`єром про те, що він очолить СБУ в обмін на збереження Борисом ТАРАСЮКОМ посади міністра закордонних справ. "Ні, це неправда", - сказав В.РАДЧЕНКО, відзначивши також, що варіант внесення його кандидатури Президентом на посаду голови СБУ не обговорювався.

На запитання, що він зараховує до основних викликів, В.РАДЧЕНКО відповів: "Хочу звернути увагу на декілька речей: легіонери невідомої сторони відкрито виступають на нашому телебаченні, у чому звинувачує нас один з найважливіших партнерів, у зв`язку з чим Україна ризикує залишитися без енергоносіїв; на місцях, зокрема в Харкові, відбуваються масові безладдя, яких країна не знала з 2001 року; Крим як і раніше залишається дуже складною територією тощо. Потрібно займатися саме цими й аналогічними за рівнем серйозності питаннями, які зачіпають інтереси держави і суспільства, незалежно від того, яких політичних поглядів дотримується та чи інша їх частина".