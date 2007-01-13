Грузія відпустить українських моряків під заставу

Суд грузинського міста Поті вирішив звільнити під заставу 9 моряків з українського риболовецького сейнера "Савор-2", яких, як і вісьмох росіян з судна "Грот", звинувачують в незаконному перетині грузинського кордону, повідомляє ИА "Новості-Грузія".

Українців буде звільнено після виплати застави у розмірі двох тисяч ларі (близько тисячі ста п`ятдесяти доларів) за кожну людину. Очевидно, це відбудеться сьогодні, оскільки, як заявив генеральний консул України в Батумі Володимир Бондаренко, "гроші судновласник вже переказав, але вони ще не поступили".

Тим часом завідуючий консульським відділом посольства РФ в Тбілісі Валерій Васильєв виразив надію, що під заставу будуть звільнені і російські рибаки. Власник судна, за його інформацією, "вже знайшов необхідні для застави кошти".

Нагадаємо, що 10 січня російське судно "Грот", зареєстроване в Новоросійську, і українське "Савор-2", зареєстроване в Севастополі, були затримані військовими кораблями Грузії у побережжя Абхазії.

За словами голови грузинської прикордонної поліції Бадрі Біцадзе, сейнери перебували в закритій для плавання зоні (за грузинським законодавством, доступ в цей район відкритий тільки для судів з гуманітарним вантажем) і здійснювали незаконний лов риби.

При цьому в паспортах моряків, як повідомляє ИА REGNUM, грузинські прикордонники виявили печатки самопроголошеної республіки Абхазія, незалежність якої від Грузії до теперішнього часу не визнана міжнародним співтовариством. Як заявили капітани сейнерів, вони "не знали, що Абхазія є територією Грузії" і, відповідно, "не знали, що порушують грузинську межу".

Лента.ру