На кордоні з Росією вириють рів

Голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН виключає політичну підоснову в питанні облаштування ровів на кордоні з Росією.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «2000» в № 1-2 за 2007 рік.

"Тут немає ніякої політики. Й немає якихось намірів... "копати під дружбу між народами" ми не збиралися... Коли мене запитують із приводу рову, то я відповідаю так: ми діємо в рамках тих повноважень, які надані законом", - підкреслив М.ЛИТВИН .

За його словами, ухвалення рішення про облаштування українсько-російського кордону обумовлено повноваженнями Держприкордонслужби, а також ситуацією, пов`язаною з охороною цієї ділянки кордону.

"Що стосується українсько-російського кордону, то навколо цього питання було багато спекуляцій. І що кордон "прозорий", і що не охороняється, і контрабанда йде потоком. Загалом, багато негативу", - сказав М.ЛИТВИН .

У той же час він зазначив, що рови необхідні для того, щоб знати, де проходить кордон, "щоб прикордонник не просто виходив на чергування в ліс, у поле, а саме - на лінію державного кордону, який повинен чітко контролювати: чи не ведеться там несанкціоноване будівництво, чи немає нелегальних проїздів транспорту, чи не вирубують ліс".

Крім того, М.ЛИТВИН зазначив, що на сьогоднішній день на кордоні з Росією встановлені не "демаркаційні стовпи, а інформаційні знаки, які видно здалеку й навіть із повітря". "На кожній заставі побудували вертолітний майданчик... Встановили наглядові вежі, облаштували їх спеціальною візуальною апаратурою. На всіх річках, що проходять через кордон або знаходяться поблизу нього, поставили причали з понтонів, для застав закупили швидкісні патрульні катери. Облаштували позиції для й прожекторних пересувних станцій радіолокацій... А ті, кому всі ці роботи не подобалися, почали дорікати нам ровами", - сказав М.ЛИТВИН .

Голова Держприкордонслужби також зазначив, що на даний час повністю завершено делімітацію сухопутної частини кордону з РФ і тепер настає етап демаркації - позначення проходження лінії кордону на місцевості.