Табачник вважає, що у Ющенка повноважень - як для війни?

Віце-прем`єр міністр Дмитро ТАБАЧНИК вважає, що надзвичайні повноваження главі держави необхідні в кризовий або воєнний період.

Про це сказано в його статті «Основа законів», опублікованій в тижневику «2000» №1-2 (349), повідомляє прес-служба віце-прем`єра.

Д.ТАБАЧНИК відзначає при цьому, що в більшості європейських Конституцій передбачено, що надзвичайні повноваження Президента набирають чинності лише в момент кризи.

«Це може бути урядова криза, яка не загрожує підвалинам державності, коли розпадається парламентська більшість, нова не формується у встановлений термін, і Президент, на підставі консультацій з представленими в парламенті політичними силами, повинен вирішити, чи дати змогу депутатам Ради повторити спробу чи розпустити парламент і призначити дострокові вибори», - відзначив Д.ТАБАЧНИК.

За його словами, це може бути і небезпечний стан зовнішньої агресії чи внутрішнього заколоту, коли оголошується надзвичайний або військовий стан, і Президент, як Верховний Головнокомандувач, здійснює всю повноту влади, за допомогою, однак, Ради національної безпеки і оборони.

Віце-прем`єр-міністр України констатує, що відповідно до європейської політичної традиції в решті випадків Президент демократичної європейської держави не повинен втручатися в питання реалізації поточної внутрішньої і зовнішньої політики парламентської більшості.

«Він є символом державної єдності і виконує представницькі функції. Це зі всією очевидністю випливає з європейського вибору, зробленого Україною. Вимагати іншого можуть лише лицеміри, які демагогічно прикриваються демократичними гаслами з метою захоплення влади або люди абсолютно не знайомі з європейським розумінням демократії», - наголосив Д.ТАБАЧНИК.