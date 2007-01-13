Пинзеник знайшов виправдання для Тимошенко: виправлення помилок

Голова партії “Реформи і порядок”, екс-міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК називає позитивними результатами другої сесії Верховної Ради V скликання прийняття законів про опозицію та імперативний мандат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПРП, про це він сказав сьогодні у Києві, відповідаючи на запитання журналістів щодо оцінки діяльності Верховної Ради, що пішла на канікули. (УНІАН: закон про опозицію був прийнятий Верховною Радою у першому читанні).

«Одним з найважливіших для захисту демократичного розвитку України є юридичне оформлення статусу опозиції та її прав, прийняття закону про опозицію», - сказав В.ПИНЗЕНИК. При цьому він наголосив, що «такий закон необхідний як для діючої опозиції в складі БЮТ, так і для майбутньої, насамперед - Партії регіонів та комуністів».

«Закон про імперативний мандат зобов`язує народних обранців бути політично відповідальними перед своїми виборцями та зміцнює партійну дисципліну», - підкреслив В.ПИНЗЕНИК. Він наголосив, що «прийняття цього закону дозволить виправити помилки при складанні партійних списків на останніх місцевих виборах».

Водночас екс-міністр фінансів висловив негативну оцінку бюджету на 2007 рік у тому вигляді, в якому він був прийнятий. «Нарощування боргу країни, непрозорий розподіл державних коштів, скасування рівних умов ведення бізнесу за рахунок скорочення соціальної складової бюджету - це та політика, яка закладена в бюджет 2007 року під оманливими вивісками «інноваційно-інвестиційного розвитку». В.ПИНЗЕНИК ще раз підкреслив, що економіку мають розвивати насамперед інвестиції, а бюджет має бути інструментом забезпечення добробуту громадян, основним джерелом доходів яких є бюджетні видатки.