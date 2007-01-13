Волков: якщо Президент віддає владу - її із задоволенням підбирають

Народний депутат України четвертого скликання Олександр ВОЛКОВ вважає, що лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вчинила логічно, вдавшись до обміну з Партією регіонів по законах про Кабінет міністрів та імперативному мандату.

Таку думку він висловив в інтерв`ю УНІАН, коментуючи вчорашні події в парламенті.

О.ВОЛКОВ називає безпідставними звинувачення БЮТ в зраді помаранчевої революції через голосування по подоланню вето на закон "Про Кабінет міністрів". "У мене до неї (ТИМОШЕНКО - УНІАН) багато претензій, але я бачу, що на сьогоднішній день її дії більш логічні ніж, приміром, у Президента - у нього взагалі ні розмови, ні дій", - сказав він, додавши, що нині відбувається логічний процес, "якщо Президент віддає владу - її із задоволенням підбирають".

Він вітає ухвалення закону "Про Кабінет міністрів", оскільки він закріпив положення, передбачені Основним законом.

О.ВОЛКОВ погоджується з тим, що два або три положення виходять за рамки Конституції. "Це ті положення, які Кабміну хотілося б мати, але вони виходять за рамки Конституції, але у нас є Конституційний суд, і якщо Президент і його команда вважають, що права Президента в якійсь частині порушені - жодних проблем: звертайтеся до КС і поставте все в рамки", - підкреслив він.

О.ВОЛКОВ зазначив, що левову частку положень закону давно потрібно було приймати з тим, щоб розмежувати повноваження між гілками влади. "В даному випадку прем`єр діє в Конституційному полі, а Президент намагається адміністративним шляхом собі ці повноваження повернути - але він сам примусив членів "Нашої України" (у 2004 році – УНІАН) голосувати за ці зміни до Конституції".

Повертаючись до питання "зради" Ю.ТИМОШЕНКО, О.ВОЛКОВ сказав, що на жаль, "хто кого зрадив, це ще потрібно розглядати через велику призму". Він нагадав, що закон про опозицію під час першого голосування в парламенті кілька тижнів тому не підтримали саме депутати з "Нашої України": «тоді зрадили Ю.ТИМОШЕНКО її соратники з «помаранчевого табору».

Він також нагадав, що не Ю.ТИМОШЕНКО, а саме "Наша Україна" вела свого часу переговори з Партією регіонів, підписувала універсали і представники саме "Нашої України" входили до уряду. "Я вважаю, що БЮТ вчинив абсолютно розсудливо, тому що, по-перше, навели лад у сфері розподілу повноважень між Президентом і Кабінетом міністрів, а по-друге, він одержав закон про імперативний мандат для місцевих рад", - зазначив О.ВОЛКОВ.

Він висловив надію, що Президент, не зважаючи на заяви його Секретаріату, підпише закон про імперативний мандат. О.ВОЛКОВ переконаний, що у будь-якому випадку документ набуде чинності, оскільки в парламенті є голоси для подолання вето - "і зайвий раз Президенту пальцем покажуть, де його місце. Навіщо це потрібно?".

За його словами, цей закон дуже важливий. Ні "для кого не секрет, і для тієї ж "Нашої України", що депутати, які пройшли до місцевих рад на плечах у Президента, на імені Юлі (ТИМОШЕНКО - УНІАН), вони забули про це і почали займатися "заробітчанством", шантажем, переходами з однієї політичної сили в іншу", - сказав О.ВОЛКОВ, додавши, що ця проблема торкнулася і Партії регіонів і СПУ. "Цей закон дуже своєчасний і дуже правильний", - підкреслив він.

О.ВОЛКОВ не згоден з думкою, що в ситуації, що склалася, єдиний вихід для Президента полягає у скасуванні політичної реформи. Навпаки, він упевнений, що не існує юридичних підстав для її скасування. А з урахуванням розстановки політичних сил в парламенті, на його думку, навряд чи вдасться внести нові зміни до Конституції. "Життя показало, що на жаль, Президент не є сильним, вольовим, могутнім, політичним гравцем в нашій країні… все, що можна програти - він програв", - зазначив О.ВОЛКОВ.