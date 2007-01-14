Ющенко поїхав на Закарпаття
10:55, 14 січня 2007Політика
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Президент зустрінеться з Прем`єр-міністром Угорщини
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочою поїздкою до Закарпатської області.
Як повідомили УНІАН в Офіційному інтернет-представництві Президента України, у рамках поїздки у м. Мукачевому відбудеться зустріч Президента України з Прем`єр-міністром Угорської Республіки Ференцом ДЮРЧАНЕМ.
Президент України та Прем`єр-міністр Угорщини також візьмуть участь у церемонії відкриття Чомонинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (Мукачівський район).
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