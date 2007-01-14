Як припинити розмноження партій?

Народні депутати України від фракції Соцпартії Юрій ЗУБКО і Геннадій САВОСІН пропонують збільшити кількість підписів громадян, необхідних для створення партії.

Про це йдеться у зареєстрованому у парламенті законопроекті “Про внесення змін до Закону України „Про об’єднання громадян”.

Як зазначаються автори законопроекту, на даний момент у законодавстві України існує колізія між нормами двох нормативно-правових актів – Закону України „Про об’єднання громадян” та Закону України „Про політичні партії в Україні”. Суперечність полягає у різній вимозі до кількості підписів громадян України, яка необхідна для створення політичної партії. Закон України „Про об’єднання громадян” містить вимогу про наявність однієї тисячі підписів, а Закон України „Про політичні партії в Україні” – десяти тисяч.

Проектом Закону пропонується в частині першій статті 15 Закону України „Про об’єднання громадян” від 16.09.1992 року слова „однієї тисячі” замінити словами „десяти тисяч”.

На думку депутатів, ухвалення даного закону усуне вказану розбіжність та уніфікує норми вищеназваних нормативно-правових актів, встановивши вимогу у наявності десяти тисяч підписів громадян України для створення політичної партії.