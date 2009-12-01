Тігіпко бачить ризик банкрутств не лише підприємств, а й усієї країни

Кандидат у Президенти України Сергій ТІГІПКО застерігає, що наступного року цілі галузі промисловості стануть збитковими, якщо формула розрахунку ціни на газ для України не буде відкоригована.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, про це він заявив, коментуючи інформацію про прогнозні середньорічні ціни на газ, які «Нафтогаз України» подав до Мінекономіки та Мінпаливенерго. (Розрахунковий коридор ціни на газ становить 295-337 дол. за тис. кубометрів – УНІАН).

«Навіть оптимістичний сценарій передбачає, що газ значно подорожчає, - підкреслив політик. – Це зробить нерентабельною роботу найбільших металургійних, хімічних підприємств, а також більшості енергогенерувальних компаній».

На думку С.ТІГІПКА, в цій ситуації у держави є тільки два виходи: або різко підвищити ціни на енергоносії для населення та промисловості, або ініціювати переформатування газових контрактів з «Газпромом».

«Якщо уряд та парламент не зроблять ні того, ні іншого та й надалі фінансуватимуть дефіцит коштів за рахунок нових кредитів, збанкрутують вже не підприємства, а вся країна», - впевнений С.ТІГІПКО.